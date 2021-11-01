Xiaomi Salaires

Le salaire de Xiaomi va de $19,587 en rémunération totale par an pour un Analyste Cybersécurité dans le bas de la fourchette à $522,375 pour un Manager Ingénierie Logiciel dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Xiaomi . Dernière mise à jour : 9/11/2025