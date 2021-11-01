Répertoire d'entreprises
Xiaomi
Xiaomi Salaires

Le salaire de Xiaomi va de $19,587 en rémunération totale par an pour un Analyste Cybersécurité dans le bas de la fourchette à $522,375 pour un Manager Ingénierie Logiciel dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Xiaomi. Dernière mise à jour : 9/11/2025

$160K

Ingénieur Logiciel
Median $43.6K
Comptable
$49.8K
Manager Opérations Business
$124K

Développement Commercial
$106K
Service Client
$24.1K
Ingénieur Matériel
$56.5K
Marketing
$197K
Chef de Produit
$69.8K
Chef de Projet
$45.3K
Ventes
$51.3K
Analyste Cybersécurité
$19.6K
Manager Ingénierie Logiciel
$522K
Architecte Solutions
$236K
Chef de Programme Technique
$47.1K
Votre intitulé de poste est manquant ?

Recherchez tous les salaires sur notre page de rémunération ou ajoutez votre salaire pour aider à débloquer la page.


FAQ

Xiaomi에서 보고된 최고 급여 직무는 Manager Ingénierie Logiciel at the Common Range Average level이며 연간 총 보상은 $522,375입니다. 여기에는 기본급과 잠재적인 주식 보상 및 보너스가 포함됩니다.
Xiaomi에서 보고된 연간 총 보상의 중간값은 $53,899입니다.

