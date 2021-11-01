Répertoire d'entreprises
Xiaomi
    • À propos

    Xiaomi Corporation, registered in Asia as Xiaomi Inc., is a Chinese designer and manufacturer of consumer electronics and related software, home appliances, and household items.

    mi.com
    Site web
    2010
    Année de création
    22,070
    Nombre d'employés
    $1B-$10B
    Chiffre d'affaires estimé
    Siège social

