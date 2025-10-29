Répertoire d'entreprises
Xero
Vous travaillez ici ? Revendiquez votre entreprise
    Levels FYI Logo
  • Salaires
  • Chercheur UX

  • Tous les salaires Chercheur UX

Xero Chercheur UX Salaires

La rémunération totale moyenne Chercheur UX in Australia chez Xero va de A$87.8K à A$120K par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Xero. Dernière mise à jour : 10/29/2025

Rémunération totale moyenne

A$94K - A$114K
Australia
Fourchette courante
Fourchette possible
A$87.8KA$94KA$114KA$120K
Fourchette courante
Fourchette possible

Il nous faut seulement 2 de plus Chercheur UX soumissions chez Xero pour débloquer !

Invitez vos amis et votre communauté à ajouter des salaires de manière anonyme en moins de 60 secondes. Plus de données signifie de meilleures informations pour les chercheurs d'emploi comme vous et notre communauté !

💰 Tout voir Salaires

💪 Contribuer Votre salaire

Block logo
+A$89.4K
Robinhood logo
+A$137K
Stripe logo
+A$30.8K
Datadog logo
+A$53.9K
Verily logo
+A$33.9K
Don't get lowballed

Calendrier d'acquisition

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Chez Xero, Attribution d'actions/capital sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans :

  • 25% s'acquiert dans le 1st-AN (25.00% annuel)

  • 25% s'acquiert dans le 2nd-AN (2.08% mensuel)

  • 25% s'acquiert dans le 3rd-AN (2.08% mensuel)

  • 25% s'acquiert dans le 4th-AN (2.08% mensuel)



Recevez les Salaires Vérifiés dans votre Boîte de Réception

S'abonner aux Chercheur UX offres vérifiées.Vous recevrez le détail des éléments de rémunération par e-mail. En Savoir Plus

Ce site est protégé par reCAPTCHA et la Politique de Confidentialité et les Conditions d'Utilisation de Google s'appliquent.

FAQ

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Chercheur UX chez Xero in Australia s'élève à une rémunération totale annuelle de A$119,799. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Xero pour le poste Chercheur UX in Australia est de A$87,784.

Emplois à la une

    Aucun emploi à la une trouvé pour Xero

Entreprises similaires

  • Ciena
  • Global Payments
  • Limelight Networks
  • Meltwater
  • Cognizant
  • Voir toutes les entreprises ➜

Autres ressources