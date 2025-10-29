Répertoire d'entreprises
Xero
Xero Ingénieur Logiciel Salaires

La rémunération Ingénieur Logiciel in New Zealand chez Xero va de NZ$88.2K par year pour Associate Software Engineer à NZ$186K par year pour Lead Software Engineer. Le package de rémunération médian in New Zealand year totalise NZ$141K. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Xero. Dernière mise à jour : 10/29/2025

Moyenne Rémunération Par Niveau
Nom du niveau
Total
Base
Actions
Prime
Associate Software Engineer
(Niveau débutant)
NZ$88.2K
NZ$84K
NZ$4.2K
NZ$0
Software Engineer
NZ$134K
NZ$120K
NZ$13.4K
NZ$0
Senior Software Engineer
NZ$154K
NZ$139K
NZ$13.8K
NZ$378.7
Lead Software Engineer
NZ$186K
NZ$166K
NZ$15.3K
NZ$4.3K
Dernières soumissions de salaires
Salaires de Stage

Calendrier d'acquisition

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Chez Xero, Attribution d'actions/capital sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans :

  • 25% s'acquiert dans le 1st-AN (25.00% annuel)

  • 25% s'acquiert dans le 2nd-AN (2.08% mensuel)

  • 25% s'acquiert dans le 3rd-AN (2.08% mensuel)

  • 25% s'acquiert dans le 4th-AN (2.08% mensuel)



FAQ

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Ingénieur Logiciel chez Xero in New Zealand s'élève à une rémunération totale annuelle de NZ$185,778. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Xero pour le poste Ingénieur Logiciel in New Zealand est de NZ$141,173.

Autres ressources