La rémunération Ingénieur Logiciel in New Zealand chez Xero va de NZ$88.2K par year pour Associate Software Engineer à NZ$186K par year pour Lead Software Engineer. Le package de rémunération médian in New Zealand year totalise NZ$141K. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Xero. Dernière mise à jour : 10/29/2025
Nom du niveau
Total
Base
Actions
Prime
Associate Software Engineer
NZ$88.2K
NZ$84K
NZ$4.2K
NZ$0
Software Engineer
NZ$134K
NZ$120K
NZ$13.4K
NZ$0
Senior Software Engineer
NZ$154K
NZ$139K
NZ$13.8K
NZ$378.7
Lead Software Engineer
NZ$186K
NZ$166K
NZ$15.3K
NZ$4.3K
Entreprise
Nom du Niveau
Années d'Expérience
Rémunération Totale
25%
AN 1
25%
AN 2
25%
AN 3
25%
AN 4
Chez Xero, Attribution d'actions/capital sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans :
25% s'acquiert dans le 1st-AN (25.00% annuel)
25% s'acquiert dans le 2nd-AN (2.08% mensuel)
25% s'acquiert dans le 3rd-AN (2.08% mensuel)
25% s'acquiert dans le 4th-AN (2.08% mensuel)