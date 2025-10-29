Répertoire d'entreprises
Xero
La rémunération totale moyenne Ventes in Singapore chez Xero va de SGD 99.1K à SGD 135K par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Xero. Dernière mise à jour : 10/29/2025

Rémunération totale moyenne

SGD 106K - SGD 128K
Singapore
Fourchette courante
Fourchette possible
SGD 99.1KSGD 106KSGD 128KSGD 135K
Fourchette courante
Fourchette possible

Calendrier d'acquisition

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Chez Xero, Attribution d'actions/capital sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans :

  • 25% s'acquiert dans le 1st-AN (25.00% annuel)

  • 25% s'acquiert dans le 2nd-AN (2.08% mensuel)

  • 25% s'acquiert dans le 3rd-AN (2.08% mensuel)

  • 25% s'acquiert dans le 4th-AN (2.08% mensuel)



FAQ

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Ventes chez Xero in Singapore s'élève à une rémunération totale annuelle de SGD 135,199. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Xero pour le poste Ventes in Singapore est de SGD 99,068.

Autres ressources