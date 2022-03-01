X5 Retail Group Salaires

Le salaire de X5 Retail Group va de $13,856 en rémunération totale par an pour un Rédacteur Technique dans le bas de la fourchette à $61,056 pour un Manager Design Produit dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de X5 Retail Group. Dernière mise à jour : 10/11/2025
What do Product Managers even do?
Recherchez tous les salaires sur notre page de rémunération ou ajoutez votre salaire pour aider à débloquer la page.