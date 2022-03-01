Répertoire d'entreprises
X5 Retail Group
Vous travaillez ici ? Revendiquez votre entreprise

X5 Retail Group Salaires

Le salaire de X5 Retail Group va de $13,856 en rémunération totale par an pour un Rédacteur Technique dans le bas de la fourchette à $61,056 pour un Manager Design Produit dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de X5 Retail Group. Dernière mise à jour : 10/11/2025

$160K

Soyez Rémunéré, Pas Exploité

Nous avons négocié des milliers d'offres et obtenons régulièrement des augmentations de 30 000$+ (parfois 300 000$+). Faites négocier votre salaire ou votre CV relu par de vrais experts - des recruteurs qui le font quotidiennement.

Ingénieur Logiciel
Median $51.7K

Ingénieur Logiciel Frontend

Ingénieur Logiciel Backend

Ingénieur Logiciel Full-Stack

Analyste de Données
Median $33.8K
Scientifique des Données
Median $36.1K

What do Product Managers even do?

Like seriously, most of them have 0 technical ability. They show up to meetings, and when asked about basic requirements they say "I'll ask leadership" or lean on me to tell them, or give a corporate word salad to get out of the question all together. Then, as the engineer, I'm still left with figuring out the real requirements, socializing them, getting consensus, and implementing it. 

93 57
93 57
Chef de Produit
Median $39.6K
Chef de Projet
Median $38.5K
Designer Produit
Median $38.2K
Analyste Business
$30.5K
Information Technologist (IT)
$22.7K
Marketing
$18.7K
Manager Design Produit
$61.1K
Manager Ingénierie Logiciel
$49.3K
Chef de Programme Technique
$32.7K
Rédacteur Technique
$13.9K
Votre intitulé de poste est manquant ?

Recherchez tous les salaires sur notre page de rémunération ou ajoutez votre salaire pour aider à débloquer la page.


FAQ

Le poste le mieux rémunéré rapporté chez X5 Retail Group est Manager Design Produit at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $61,056. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez X5 Retail Group est de $36,140.

Emplois à la une

    Aucun emploi à la une trouvé pour X5 Retail Group

Entreprises similaires

  • Next
  • H&M
  • OZON
  • Abercrombie & Fitch
  • Ahold Delhaize
  • Voir toutes les entreprises ➜

Autres ressources