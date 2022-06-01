WSO2 Salaires

Répertoire d'entreprises
Le salaire de WSO2 va de $7,914 en rémunération totale par an pour un Scientifique des Données dans le bas de la fourchette à $203,975 pour un Architecte Solutions dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de WSO2. Dernière mise à jour : 9/2/2025

$160K

Ingénieur Logiciel
Median $20K

Ingénieur Logiciel Backend

Ingénieur Logiciel Full-Stack

Scientifique des Données
$7.9K
Architecte Solutions
$204K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
FAQ

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u WSO2 je Architecte Solutions at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom naknadom od $203,975. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u WSO2 je $20,028.

