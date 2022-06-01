WSO2 Salaires

Le salaire de WSO2 va de $7,914 en rémunération totale par an pour un Scientifique des Données dans le bas de la fourchette à $203,975 pour un Architecte Solutions dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de WSO2 . Dernière mise à jour : 9/2/2025