Wrk
Wrk Salaires

Le salaire de Wrk va de $69,589 en rémunération totale par an pour un Analyste Business dans le bas de la fourchette à $109,065 pour un Manager Ingénierie Logiciel dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Wrk. Dernière mise à jour : 9/2/2025

$160K

Analyste Business
$69.6K
Designer Produit
$101K
Ventes
$88.1K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Ingénieur Logiciel
$73.3K
Manager Ingénierie Logiciel
$109K
FAQ

Le poste le mieux rémunéré rapporté chez Wrk est Manager Ingénierie Logiciel at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $109,065. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Wrk est de $88,150.

