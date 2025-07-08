Répertoire d'entreprises
Wrike
Wrike Salaires

Le salaire de Wrike va de $10,455 en rémunération totale par an pour un Rédacteur Technique dans le bas de la fourchette à $82,867 pour un Ingénieur Logiciel dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Wrike. Dernière mise à jour : 9/2/2025

$160K

Ingénieur Logiciel
Median $82.9K
Analyste de Données
$64.6K
Rédacteur Technique
$10.5K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

FAQ

Le poste le mieux rémunéré rapporté chez Wrike est Ingénieur Logiciel avec une rémunération totale annuelle de $82,867. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Wrike est de $64,563.

