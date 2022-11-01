Répertoire d'entreprises
Wrapbook
Vous travaillez ici ? Revendiquez votre entreprise

Wrapbook Salaires

Le salaire de Wrapbook va de $106,788 en rémunération totale par an pour un Ventes dans le bas de la fourchette à $234,600 pour un Manager Ingénierie Logiciel dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Wrapbook. Dernière mise à jour : 9/2/2025

$160K

Soyez Rémunéré, Pas Exploité

Nous avons négocié des milliers d'offres et obtenons régulièrement des augmentations de 30 000$+ (parfois 300 000$+). Faites négocier votre salaire ou votre CV relu par de vrais experts - des recruteurs qui le font quotidiennement.

Ingénieur Logiciel
Median $145K
Marketing
$178K
Chef de Produit
$132K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Ventes
$107K
Manager Ingénierie Logiciel
$235K
Votre intitulé de poste est manquant ?

Recherchez tous les salaires sur notre page de rémunération ou ajoutez votre salaire pour aider à débloquer la page.


Calendrier d'acquisition

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Chez Wrapbook, Attribution d'actions/capital sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans :

  • 25% s'acquiert dans le 1st-AN (25.00% annuel)

  • 25% s'acquiert dans le 2nd-AN (2.08% mensuel)

  • 25% s'acquiert dans le 3rd-AN (2.08% mensuel)

  • 25% s'acquiert dans le 4th-AN (2.08% mensuel)

Vous avez une question ? Demandez à la communauté.

Visitez la communauté Levels.fyi pour échanger avec des employés de différentes entreprises, obtenir des conseils de carrière, et plus encore.

Visitez maintenant !

FAQ

The highest paying role reported at Wrapbook is Manager Ingénierie Logiciel at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $234,600. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Wrapbook is $145,348.

Emplois à la une

    Aucun emploi à la une trouvé pour Wrapbook

Entreprises similaires

  • Flipkart
  • Microsoft
  • Stripe
  • Apple
  • Coinbase
  • Voir toutes les entreprises ➜

Autres ressources