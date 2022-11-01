Wrapbook Salaires

Le salaire de Wrapbook va de $106,788 en rémunération totale par an pour un Ventes dans le bas de la fourchette à $234,600 pour un Manager Ingénierie Logiciel dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Wrapbook . Dernière mise à jour : 9/2/2025