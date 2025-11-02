La rémunération Rédacteur Technique in United States chez Workday totalise $118K par year pour P2. Le package de rémunération médian in United States year totalise $136K. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Workday. Dernière mise à jour : 11/2/2025
Nom du niveau
Total
Base
Actions
Prime
P1
$ --
$ --
$ --
$ --
P2
$118K
$105K
$12.5K
$0
P3
$ --
$ --
$ --
$ --
P4
$ --
$ --
$ --
$ --
Entreprise
Nom du Niveau
Années d'Expérience
Rémunération Totale
|Aucun salaire trouvé
25%
AN 1
25%
AN 2
25%
AN 3
25%
AN 4
Chez Workday, RSUs sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans :
25% s'acquiert dans le 1st-AN (25.00% annuel)
25% s'acquiert dans le 2nd-AN (6.25% trimestriel)
25% s'acquiert dans le 3rd-AN (6.25% trimestriel)
25% s'acquiert dans le 4th-AN (6.25% trimestriel)