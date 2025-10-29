WordPress VIP Ingénieur Logiciel Salaires

La rémunération totale moyenne Ingénieur Logiciel in Kazakhstan chez WordPress VIP va de KZT 16.16M à KZT 22.12M par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de WordPress VIP. Dernière mise à jour : 10/29/2025

Rémunération totale moyenne KZT 17.5M - KZT 20.77M Kazakhstan Fourchette courante Fourchette possible KZT 16.16M KZT 17.5M KZT 20.77M KZT 22.12M Fourchette courante Fourchette possible

Il nous faut seulement 3 de plus Ingénieur Logiciel soumissions chez WordPress VIP pour débloquer ! Invitez vos amis et votre communauté à ajouter des salaires de manière anonyme en moins de 60 secondes. Plus de données signifie de meilleures informations pour les chercheurs d'emploi comme vous et notre communauté ! 💰 Tout voir Salaires 💪 Contribuer Votre salaire

+ KZT 30.15M + KZT 46.27M + KZT 10.4M + KZT 18.2M + KZT 11.44M Don't get lowballed

Contribuer

Quel est le calendrier d'acquisition chez WordPress VIP ?

Recevez les Salaires Vérifiés dans votre Boîte de Réception S'abonner aux Ingénieur Logiciel offres vérifiées . Vous recevrez le détail des éléments de rémunération par e-mail. En Savoir Plus → Saisissez Votre E-mail Saisissez Votre E-mail S'abonner Ce site est protégé par reCAPTCHA et la Politique de Confidentialité et les Conditions d'Utilisation de Google s'appliquent.