Willow
Willow Salaires

Le salaire de Willow va de $24,477 en rémunération totale par an pour un Ressources Humaines dans le bas de la fourchette à $208,950 pour un Fondateur dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Willow. Dernière mise à jour : 10/10/2025

$160K

Scientifique des Données
$114K
Fondateur
$209K
Ressources Humaines
$24.5K

FAQ

The highest paying role reported at Willow is Fondateur at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $208,950. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Willow is $113,968.

