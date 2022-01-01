Répertoire d'entreprises
Willis Towers Watson
Willis Towers Watson Salaires

Le salaire de Willis Towers Watson va de $19,281 en rémunération totale par an pour un Cybersecurity Analyst dans le bas de la fourchette à $227,515 pour un Architecte Solutions dans le haut de la fourchette.

$160K

Actuaire
Median $123K
Analyste Business
Median $65K
Consultant en Management
Median $90K

Chef de Produit
Median $107K
Développement Commercial
$46.5K
Service Client
$69.7K
Scientifique des Données
$41.7K
Chef de Projet
$79K
Ventes
$63.2K
Cybersecurity Analyst
$19.3K
Ingénieur Logiciel
$54.1K
Manager Ingénierie Logiciel
Median $120K
Architecte Solutions
$228K
Rémunération Globale
$81.3K
FAQ

Le poste le mieux rémunéré rapporté chez Willis Towers Watson est Architecte Solutions at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $227,515. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Willis Towers Watson est de $74,339.

Autres ressources