Google
Ingénieur logiciel
Chef de produit
Région de New York
Data scientist
Willis Towers Watson
Aperçu
Salaires
Avantages
Emplois
Nouveau
Chat
Willis Towers Watson Avantages
Assurance, santé et bien-être
Accidental death and dismemberment (AD&D) Insurance
Custom Work Station
Disability Insurance
Dental Insurance
Employee Assistance Program
Health Savings Account (HSA)
Health Insurance
Life Insurance
On-Site Mother's Room
Maternity Leave
12 weeks
Paternity Leave
12 weeks
Sabbatical
PTO (Vacation / Personal Days)
Pet Insurance
Sick Time
Vision Insurance
Domicile
Adoption Assistance
Business Travel Insurance
Fertility Assistance
Company Phones
Relocation Bonus
Remote Work
Financier et retraite
401k
Flexible Spending Account (FSA)
Avantages et réductions
Learning and Development
Employee Discount
Tuition Reimbursement
Autre
Donation Match
Volunteer Time Off
Willis Towers Watson Avantages et bénéfices
Avantage
Description
Accidental death and dismemberment (AD&D) Insurance
Offered by employer
Custom Work Station
Offered by employer
Disability Insurance
Offered by employer
Dental Insurance
Offered by employer
Employee Assistance Program
Offered by employer
Health Savings Account (HSA)
Offered by employer
Health Insurance
Offered by employer
Life Insurance
Offered by employer
On-Site Mother's Room
Offered by employer
Maternity Leave
12 weeks
Paternity Leave
12 weeks
Sabbatical
Offered by employer
PTO (Vacation / Personal Days)
Offered by employer
Pet Insurance
Offered by employer
Sick Time
Offered by employer
Vision Insurance
Offered by employer
Adoption Assistance
Offered by employer
Business Travel Insurance
Offered by employer
Fertility Assistance
Offered by employer
Company Phones
Offered by employer
Relocation Bonus
Offered by employer
Remote Work
Offered by employer
401k
Offered by employer
Flexible Spending Account (FSA)
Offered by employer
Learning and Development
Offered by employer
Employee Discount
Offered by employer
Tuition Reimbursement
Offered by employer
Donation Match
Offered by employer
Volunteer Time Off
Offered by employer
