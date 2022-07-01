Répertoire d'entreprises
Wildlife Studios
Wildlife Studios Salaires

Le salaire de Wildlife Studios va de $19,813 en rémunération totale par an pour un Ingénieur Logiciel dans le bas de la fourchette à $767,820 pour un Manager Design Produit dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Wildlife Studios. Dernière mise à jour : 10/17/2025

Ingénieur Logiciel
Median $19.8K

Ingénieur Logiciel de Jeux Vidéo

Manager Ingénierie Logiciel
Median $108K
Analyste Business
$43.5K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Analyste de Données
$39.5K
Scientifique des Données
$177K
Designer Produit
$23.2K
Manager Design Produit
$768K
Chef de Produit
$26.1K
Chef de Programme
$105K
Chef de Projet
$130K
Recruteur
$22.3K
Architecte Solutions
$23.1K
FAQ

Le poste le mieux rémunéré rapporté chez Wildlife Studios est Manager Design Produit at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $767,820. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Wildlife Studios est de $41,538.

