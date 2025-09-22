La rémunération Ingénieur Logiciel in Brazil chez WEX va de R$118K par year pour Software Engineer II à R$168K par year pour Software Engineer III. Le package de rémunération médian in Brazil year totalise R$153K. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de WEX. Dernière mise à jour : 9/22/2025
Nom du niveau
Total
Base
Actions
Prime
Software Engineer I
R$ --
R$ --
R$ --
R$ --
Software Engineer II
R$118K
R$102K
R$11.8K
R$4.9K
Software Engineer III
R$168K
R$155K
R$0
R$13.4K
Software Engineer IV
R$ --
R$ --
R$ --
R$ --
Entreprise
Nom du Niveau
Années d'Expérience
Rémunération Totale
Aucun salaire trouvé
