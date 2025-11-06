Répertoire d'entreprises
Western Union
Vous travaillez ici ? Revendiquez votre entreprise
    Levels FYI Logo
  • Salaires
  • Architecte Solutions

  • Tous les salaires Architecte Solutions

  • Pune Metropolitan Region

Western Union Architecte Solutions Salaires à Pune Metropolitan Region

Le package de rémunération médian Architecte Solutions in Pune Metropolitan Region chez Western Union totalise ₹4.2M par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Western Union. Dernière mise à jour : 11/6/2025

Package Médian
company icon
Western Union
Solution Architect
Pune, MH, India
Total par an
₹4.2M
Niveau
Solution Architect
Salaire de base
₹4.2M
Stock (/yr)
₹0
Prime
₹0
Années dans l'entreprise
2 Années
Années d'exp.
15 Années
Quels sont les niveaux de carrière chez Western Union?
Block logo
+₹5.03M
Robinhood logo
+₹7.72M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.03M
Verily logo
+₹1.91M
Don't get lowballed
Dernières soumissions de salaires
AjouterAjouter rémun.Ajouter rémunération

Entreprise

Lieu | Date

Nom du Niveau

Étiquette

Années d'Expérience

Total / Dans l'Entreprise

Rémunération Totale

Base | Actions (an) | Prime
Aucun salaire trouvé
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exporter les DonnéesVoir les Postes Ouverts

Contribuer

Recevez les Salaires Vérifiés dans votre Boîte de Réception

S'abonner aux Architecte Solutions offres vérifiées.Vous recevrez le détail des éléments de rémunération par e-mail. En Savoir Plus

Ce site est protégé par reCAPTCHA et la Politique de Confidentialité et les Conditions d'Utilisation de Google s'appliquent.

FAQ

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Architecte Solutions chez Western Union in Pune Metropolitan Region s'élève à une rémunération totale annuelle de ₹4,919,407. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Western Union pour le poste Architecte Solutions in Pune Metropolitan Region est de ₹4,442,591.

Emplois à la une

    Aucun emploi à la une trouvé pour Western Union

Entreprises similaires

  • PayPal
  • Square
  • Dropbox
  • Databricks
  • Lyft
  • Voir toutes les entreprises ➜

Autres ressources