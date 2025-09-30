Répertoire d'entreprises
Waymo
Vous travaillez ici ? Revendiquez votre entreprise
    Levels FYI Logo
  • Salaires
  • Manager Ingénierie Logiciel

  • Tous les salaires Manager Ingénierie Logiciel

  • San Francisco Bay Area

Waymo Manager Ingénierie Logiciel Salaires à San Francisco Bay Area

Le package de rémunération médian Manager Ingénierie Logiciel in San Francisco Bay Area chez Waymo totalise $950K par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Waymo. Dernière mise à jour : 9/30/2025

Package Médian
company icon
Waymo
Software Engineering Manager
San Francisco, CA
Total par an
$950K
Niveau
L7
Salaire de base
$350K
Stock (/yr)
$500K
Prime
$100K
Années dans l'entreprise
9 Années
Années d'exp.
11 Années
Quels sont les niveaux de carrière chez Waymo?

$160K

Soyez Rémunéré, Pas Exploité

Nous avons négocié des milliers d'offres et obtenons régulièrement des augmentations de 30 000$+ (parfois 300 000$+). Faites négocier votre salaire ou votre CV relu par de vrais experts - des recruteurs qui le font quotidiennement.

Dernières soumissions de salaires
AjouterAjouter rémun.Ajouter rémunération

Entreprise

Lieu | Date

Nom du Niveau

Étiquette

Années d'Expérience

Total / Dans l'Entreprise

Rémunération Totale

Base | Actions (an) | Prime
Aucun salaire trouvé
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exporter les DonnéesVoir les Postes Ouverts

Calendrier d'acquisition

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Type d'actions
WMU

Chez Waymo, WMUs sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans :

  • 25% s'acquiert dans le 1st-AN (25.00% annuel)

  • 25% s'acquiert dans le 2nd-AN (2.08% mensuel)

  • 25% s'acquiert dans le 3rd-AN (2.08% mensuel)

  • 25% s'acquiert dans le 4th-AN (2.08% mensuel)

WMUs are Waymo's version of RSUs



Recevez les Salaires Vérifiés dans votre Boîte de Réception

S'abonner aux Manager Ingénierie Logiciel offres vérifiées.Vous recevrez le détail des éléments de rémunération par e-mail. En Savoir Plus

Ce site est protégé par reCAPTCHA et la Politique de Confidentialité et les Conditions d'Utilisation de Google s'appliquent.

FAQ

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Manager Ingénierie Logiciel chez Waymo in San Francisco Bay Area s'élève à une rémunération totale annuelle de $1,114,000. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Waymo pour le poste Manager Ingénierie Logiciel in San Francisco Bay Area est de $926,500.

Emplois à la une

    Aucun emploi à la une trouvé pour Waymo

Entreprises similaires

  • Argo AI
  • Noom
  • Tango
  • Survios
  • Instacart
  • Voir toutes les entreprises ➜

Autres ressources