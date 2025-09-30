La rémunération Ingénieur Logiciel in Warsaw Metropolitan Area chez Waymo va de PLN 80.1K par year pour L3 à PLN 97.1K par year pour L4. Le package de rémunération médian in Warsaw Metropolitan Area year totalise PLN 87K. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Waymo. Dernière mise à jour : 9/30/2025
Nom du niveau
Total
Base
Actions
Prime
L3
PLN 80.1K
PLN 53.4K
PLN 17.6K
PLN 9.2K
L4
PLN 97.1K
PLN 64.9K
PLN 24K
PLN 8.2K
L5
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
L6
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
Entreprise
Nom du Niveau
Années d'Expérience
Rémunération Totale
|Aucun salaire trouvé
25%
AN 1
25%
AN 2
25%
AN 3
25%
AN 4
Chez Waymo, WMUs sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans :
25% s'acquiert dans le 1st-AN (25.00% annuel)
25% s'acquiert dans le 2nd-AN (2.08% mensuel)
25% s'acquiert dans le 3rd-AN (2.08% mensuel)
25% s'acquiert dans le 4th-AN (2.08% mensuel)
WMUs are Waymo's version of RSUs
Titres inclusSoumettre un nouveau titre