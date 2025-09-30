Waymo Ingénieur Logiciel Salaires à Poland

La rémunération Ingénieur Logiciel in Poland chez Waymo va de PLN 80.1K par year pour L3 à PLN 97.1K par year pour L4. Le package de rémunération médian in Poland year totalise PLN 87K. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Waymo. Dernière mise à jour : 9/30/2025

Moyenne Rémunération Par Niveau Ajouter rémunération Comparer les niveaux

Nom du niveau Total Base Actions (/yr) Prime L3 ( Niveau débutant ) PLN 80.1K PLN 53.4K PLN 17.6K PLN 9.2K L4 PLN 97.1K PLN 64.9K PLN 24K PLN 8.2K L5 PLN -- PLN -- PLN -- PLN -- L6 PLN -- PLN -- PLN -- PLN -- Voir 3 Plus de niveaux

Dernières soumissions de salaires

Calendrier d'acquisition Principal 25 % AN 1 25 % AN 2 25 % AN 3 25 % AN 4 Type d'actions WMU Chez Waymo, WMUs sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans : 25 % s'acquiert dans le 1st - AN ( 25.00 % annuel )

25 % s'acquiert dans le 2nd - AN ( 2.08 % mensuel )

25 % s'acquiert dans le 3rd - AN ( 2.08 % mensuel )

25 % s'acquiert dans le 4th - AN ( 2.08 % mensuel ) WMUs are Waymo's version of RSUs

Quel est le calendrier d'acquisition chez Waymo ?

