Répertoire d'entreprises
Waymo
Vous travaillez ici ? Revendiquez votre entreprise
    Levels FYI Logo
  • Salaires
  • Ingénieur Logiciel

  • Tous les salaires Ingénieur Logiciel

  • Poland

Waymo Ingénieur Logiciel Salaires à Poland

La rémunération Ingénieur Logiciel in Poland chez Waymo va de PLN 80.1K par year pour L3 à PLN 97.1K par year pour L4. Le package de rémunération médian in Poland year totalise PLN 87K. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Waymo. Dernière mise à jour : 9/30/2025

Moyenne Rémunération Par Niveau
Ajouter rémunérationComparer les niveaux
Nom du niveau
Total
Base
Actions
Prime
L3
(Niveau débutant)
PLN 80.1K
PLN 53.4K
PLN 17.6K
PLN 9.2K
L4
PLN 97.1K
PLN 64.9K
PLN 24K
PLN 8.2K
L5
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
L6
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
Voir 3 Plus de niveaux
Ajouter rémunérationComparer les niveaux

PLN 160K

Soyez Rémunéré, Pas Exploité

Nous avons négocié des milliers d'offres et obtenons régulièrement des augmentations de 30 000$+ (parfois 300 000$+). Faites négocier votre salaire ou votre CV relu par de vrais experts - des recruteurs qui le font quotidiennement.

Dernières soumissions de salaires
AjouterAjouter rémun.Ajouter rémunération

Entreprise

Lieu | Date

Nom du Niveau

Étiquette

Années d'Expérience

Total / Dans l'Entreprise

Rémunération Totale

Base | Actions (an) | Prime
Aucun salaire trouvé
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exporter les DonnéesVoir les Postes Ouverts
Salaires de Stage

Calendrier d'acquisition

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Type d'actions
WMU

Chez Waymo, WMUs sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans :

  • 25% s'acquiert dans le 1st-AN (25.00% annuel)

  • 25% s'acquiert dans le 2nd-AN (2.08% mensuel)

  • 25% s'acquiert dans le 3rd-AN (2.08% mensuel)

  • 25% s'acquiert dans le 4th-AN (2.08% mensuel)

WMUs are Waymo's version of RSUs



Recevez les Salaires Vérifiés dans votre Boîte de Réception

S'abonner aux Ingénieur Logiciel offres vérifiées.Vous recevrez le détail des éléments de rémunération par e-mail. En Savoir Plus

Ce site est protégé par reCAPTCHA et la Politique de Confidentialité et les Conditions d'Utilisation de Google s'appliquent.

Titres inclus

Soumettre un nouveau titre

Ingénieur en Apprentissage Automatique

Ingénieur Logiciel Backend

Ingénieur Logiciel Full-Stack

Ingénieur Logiciel de Production

Ingénieur Systèmes

Chercheur Scientifique

FAQ

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Ingénieur Logiciel chez Waymo in Poland s'élève à une rémunération totale annuelle de PLN 112,939. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Waymo pour le poste Ingénieur Logiciel in Poland est de PLN 87,756.

Emplois à la une

    Aucun emploi à la une trouvé pour Waymo

Entreprises similaires

  • Argo AI
  • Noom
  • Tango
  • Survios
  • Instacart
  • Voir toutes les entreprises ➜

Autres ressources