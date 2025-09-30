La rémunération Ingénieur Matériel in San Francisco Bay Area chez Waymo va de $200K par year pour L4 à $479K par year pour L6. Le package de rémunération médian in San Francisco Bay Area year totalise $502K. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Waymo. Dernière mise à jour : 9/30/2025
Nom du niveau
Total
Base
Actions
Prime
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$200K
$175K
$25K
$0
L5
$394K
$200K
$156K
$38.4K
L6
$479K
$250K
$175K
$54.7K
Entreprise
Nom du Niveau
Années d'Expérience
Rémunération Totale
25%
AN 1
25%
AN 2
25%
AN 3
25%
AN 4
Chez Waymo, WMUs sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans :
25% s'acquiert dans le 1st-AN (25.00% annuel)
25% s'acquiert dans le 2nd-AN (2.08% mensuel)
25% s'acquiert dans le 3rd-AN (2.08% mensuel)
25% s'acquiert dans le 4th-AN (2.08% mensuel)
WMUs are Waymo's version of RSUs