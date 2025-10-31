Répertoire d'entreprises
Walker & Dunlop
Walker & Dunlop Manager Ingénierie Logiciel Salaires

La rémunération totale moyenne Manager Ingénierie Logiciel in Netherlands chez Walker & Dunlop va de €128K à €175K par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Walker & Dunlop. Dernière mise à jour : 10/31/2025

€139K - €165K
Netherlands
€128K€139K€165K€175K
FAQ

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Manager Ingénierie Logiciel chez Walker & Dunlop in Netherlands s'élève à une rémunération totale annuelle de €175,422. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Walker & Dunlop pour le poste Manager Ingénierie Logiciel in Netherlands est de €128,134.

