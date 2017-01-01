Répertoire d'entreprises
Wa'ed Ventures
    • À propos

    Wa'ed Ventures is a $500M venture capital fund supported by Aramco, focused on investing in innovative tech startups, such as Mighty Buildings, to tackle global housing and climate issues.

    waed.net
    Site web
    2013
    Année de création
    180
    Nombre d'employés
