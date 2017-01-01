Répertoire d'entreprises
Vydehi Institute of Medical Sciences and Research Centre
    Vydehi Institute of Medical Sciences and Research Centre is an independent medical institution in Bangalore dedicated to education, research, and patient care in the healthcare sector.

    vims.ac.in
    2000
    690
    $100M-$250M
