VVDN Technologies
VVDN Technologies Salaires

Le salaire de VVDN Technologies va de $1,172 en rémunération totale par an pour un Ingénieur Matériel dans le bas de la fourchette à $122,400 pour un Chef de Produit dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de VVDN Technologies. Dernière mise à jour : 11/13/2025

Ingénieur Logiciel
Median $100K
Ingénieur Matériel
$1.2K
Designer Produit
$4.6K

Chef de Produit
$122K
Architecte Solutions
$39.7K
FAQ

Le poste le mieux rémunéré rapporté chez VVDN Technologies est Chef de Produit at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $122,400. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez VVDN Technologies est de $39,689.

