Répertoire d'entreprises
VTEX
Vous travaillez ici ? Revendiquez votre entreprise

VTEX Salaires

Le salaire de VTEX va de $30,845 en rémunération totale par an pour un Ingénieur Logiciel dans le bas de la fourchette à $215,070 pour un Ventes dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de VTEX. Dernière mise à jour : 11/13/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Ingénieur Logiciel
Software Engineer $30.8K
Senior Software Engineer $42.3K
Consultant en Management
$84.1K
Marketing
$80.2K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

87 23
87 23
Designer Produit
$51.6K
Chef de Produit
$60K
Ventes
$215K
Manager Ingénierie Logiciel
$212K
Architecte Solutions
$66.5K
Votre intitulé de poste est manquant ?

Recherchez tous les salaires sur notre page de rémunération ou ajoutez votre salaire pour aider à débloquer la page.


FAQ

Le poste le mieux rémunéré rapporté chez VTEX est Ventes at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $215,070. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez VTEX est de $66,455.

Emplois à la une

    Aucun emploi à la une trouvé pour VTEX

Entreprises similaires

  • HackerRank
  • Joveo
  • Click Travel
  • Rocket Lawyer
  • SmartRecruiters
  • Voir toutes les entreprises ➜

Autres ressources