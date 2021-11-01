Répertoire d'entreprises
VTB
VTB Salaires

Le salaire de VTB va de $23,780 en rémunération totale par an pour un Analyste de Données dans le bas de la fourchette à $165,340 pour un Technologue de l'Information (TI) dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de VTB. Dernière mise à jour : 9/11/2025

$160K

Ingénieur Logiciel
Median $41.3K

Ingénieur Logiciel Backend

Ingénieur de Données

Ingénieur DevOps

Scientifique des Données
Median $32.8K
Architecte Solutions
Median $83.8K

Designer Produit
Median $44.9K
Chef de Projet
Median $40.3K
Analyste Business
Median $41.1K
Chef de Produit
Median $54K
Analyste de Données
$23.8K
Analyste Financier
$44.9K
Ressources Humaines
$89.8K
Technologue de l'Information (TI)
$165K
Marketing
$52.7K
Ventes
$34.1K
Chef de Programme Technique
$128K
Capital-Risqueur
$117K
FAQ

Le poste le mieux rémunéré rapporté chez VTB est Technologue de l'Information (TI) at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $165,340. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez VTB est de $44,919.

Entreprises similaires

  • Sberbank
  • HSBC
  • Commerzbank
  • Societe Generale
  • ICICI Bank
Autres ressources