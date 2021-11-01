VTB Salaires

Le salaire de VTB va de $23,780 en rémunération totale par an pour un Analyste de Données dans le bas de la fourchette à $165,340 pour un Technologue de l'Information (TI) dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de VTB . Dernière mise à jour : 9/11/2025