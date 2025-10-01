La rémunération Ingénieur Logiciel in India chez VMware va de ₹2.38M par year pour P1 à ₹8.43M par year pour Senior Staff Engineer. Le package de rémunération médian in India year totalise ₹5.14M. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de VMware. Dernière mise à jour : 10/1/2025
Nom du niveau
Total
Base
Actions
Prime
MTS 1
₹2.38M
₹1.63M
₹673K
₹75.4K
MTS 2
₹3.18M
₹2.38M
₹664K
₹139K
MTS 3
₹5.12M
₹3.53M
₹1.32M
₹270K
Senior MTS
₹6.82M
₹4.75M
₹1.45M
₹611K
Entreprise
Nom du Niveau
Années d'Expérience
Rémunération Totale
Unlock by Adding Your Salary!
25%
AN 1
25%
AN 2
25%
AN 3
25%
AN 4
Chez VMware, RSUs sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans :
25% s'acquiert dans le 1st-AN (25.00% annuel)
25% s'acquiert dans le 2nd-AN (12.50% semestriel)
25% s'acquiert dans le 3rd-AN (12.50% semestriel)
25% s'acquiert dans le 4th-AN (12.50% semestriel)
