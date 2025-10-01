La rémunération Ingénieur Logiciel in Greater Bengaluru chez VMware va de ₹2.39M par year pour P1 à ₹8.43M par year pour Senior Staff Engineer. Le package de rémunération médian in Greater Bengaluru year totalise ₹6.17M. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de VMware. Dernière mise à jour : 10/1/2025
Nom du niveau
Total
Base
Actions
Prime
MTS 1
₹2.39M
₹1.64M
₹684K
₹70.3K
MTS 2
₹3.15M
₹2.37M
₹634K
₹142K
MTS 3
₹5.18M
₹3.51M
₹1.39M
₹288K
Senior MTS
₹6.7M
₹4.72M
₹1.4M
₹577K
Entreprise
Nom du Niveau
Années d'Expérience
Rémunération Totale
|Aucun salaire trouvé
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
AN 1
25%
AN 2
25%
AN 3
25%
AN 4
Chez VMware, RSUs sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans :
25% s'acquiert dans le 1st-AN (25.00% annuel)
25% s'acquiert dans le 2nd-AN (12.50% semestriel)
25% s'acquiert dans le 3rd-AN (12.50% semestriel)
25% s'acquiert dans le 4th-AN (12.50% semestriel)
Titres inclusSoumettre un nouveau titre