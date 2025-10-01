La rémunération Ingénieur Logiciel in Bulgaria chez VMware va de BGN 45K par year pour P1 à BGN 224K par year pour Staff Engineer 2. Le package de rémunération médian in Bulgaria year totalise BGN 113K. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de VMware. Dernière mise à jour : 10/1/2025
Nom du niveau
Total
Base
Actions
Prime
MTS 1
BGN 45K
BGN 38.8K
BGN 3.9K
BGN 2.3K
MTS 2
BGN 73.9K
BGN 56.8K
BGN 11.5K
BGN 5.6K
MTS 3
BGN 99.6K
BGN 78.5K
BGN 15.3K
BGN 5.7K
Senior MTS
BGN 121K
BGN 93.9K
BGN 18.9K
BGN 7.8K
25%
AN 1
25%
AN 2
25%
AN 3
25%
AN 4
Chez VMware, RSUs sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans :
25% s'acquiert dans le 1st-AN (25.00% annuel)
25% s'acquiert dans le 2nd-AN (12.50% semestriel)
25% s'acquiert dans le 3rd-AN (12.50% semestriel)
25% s'acquiert dans le 4th-AN (12.50% semestriel)
