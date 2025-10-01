Répertoire d'entreprises
VMware
La rémunération Chef de Produit in New York City Area chez VMware va de $200K par year pour P3 à $488K par year pour P6. Le package de rémunération médian in New York City Area year totalise $311K.

Moyenne Rémunération Par Niveau
Nom du niveau
Total
Base
Actions
Prime
P3
Product Manager
$200K
$158K
$25.6K
$16.1K
P4
Sr. Product Manager
$230K
$192K
$22.5K
$15K
P5
Product Line Manager
$272K
$191K
$44.5K
$36.3K
P6
Sr. Product Line Manager
$488K
$275K
$175K
$37.5K
Dernières soumissions de salaires
Entreprise

Lieu | Date

Nom du Niveau

Étiquette

Années d'Expérience

Total / Dans l'Entreprise

Rémunération Totale

Base | Actions (an) | Prime
Salaires de Stage

Calendrier d'acquisition

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Type d'actions
RSU

Chez VMware, RSUs sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans :

  • 25% s'acquiert dans le 1st-AN (25.00% annuel)

  • 25% s'acquiert dans le 2nd-AN (12.50% semestriel)

  • 25% s'acquiert dans le 3rd-AN (12.50% semestriel)

  • 25% s'acquiert dans le 4th-AN (12.50% semestriel)



FAQ

The highest paying salary package reported for a Chef de Produit at VMware in New York City Area sits at a yearly total compensation of $487,500. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at VMware for the Chef de Produit role in New York City Area is $230,000.

