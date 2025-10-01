Répertoire d'entreprises
VMware
VMware Chef de Produit Salaires à India

La rémunération Chef de Produit in India chez VMware va de ₹4.29M par year pour P3 à ₹13.27M par year pour P6. Le package de rémunération médian in India year totalise ₹5.75M. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de VMware. Dernière mise à jour : 10/1/2025

Moyenne Rémunération Par Niveau
Nom du niveau
Total
Base
Actions
Prime
P3
Product Manager
₹4.29M
₹3.8M
₹236K
₹253K
P4
Sr. Product Manager
₹6.86M
₹5.1M
₹1.26M
₹498K
P5
Product Line Manager
₹11.43M
₹6.88M
₹3.46M
₹1.08M
P6
Sr. Product Line Manager
₹13.27M
₹8.27M
₹3.3M
₹1.69M
Dernières soumissions de salaires
Entreprise

Lieu | Date

Nom du Niveau

Étiquette

Années d'Expérience

Total / Dans l'Entreprise

Rémunération Totale

Base | Actions (an) | Prime
Salaires de Stage

Calendrier d'acquisition

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Type d'actions
RSU

Chez VMware, RSUs sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans :

  • 25% s'acquiert dans le 1st-AN (25.00% annuel)

  • 25% s'acquiert dans le 2nd-AN (12.50% semestriel)

  • 25% s'acquiert dans le 3rd-AN (12.50% semestriel)

  • 25% s'acquiert dans le 4th-AN (12.50% semestriel)



FAQ

The highest paying salary package reported for a Chef de Produit at VMware in India sits at a yearly total compensation of ₹13,492,100. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at VMware for the Chef de Produit role in India is ₹5,439,057.

