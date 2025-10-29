Répertoire d'entreprises
Vitesco Technologies
Vous travaillez ici ? Revendiquez votre entreprise
    Levels FYI Logo
  • Salaires
  • Manager Ingénierie Logiciel

  • Tous les salaires Manager Ingénierie Logiciel

Vitesco Technologies Manager Ingénierie Logiciel Salaires

La rémunération totale moyenne Manager Ingénierie Logiciel in Mexico chez Vitesco Technologies va de MX$2.02M à MX$2.93M par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Vitesco Technologies. Dernière mise à jour : 10/29/2025

Rémunération totale moyenne

MX$2.29M - MX$2.66M
Mexico
Fourchette courante
Fourchette possible
MX$2.02MMX$2.29MMX$2.66MMX$2.93M
Fourchette courante
Fourchette possible

Il nous faut seulement 2 de plus Manager Ingénierie Logiciel soumissions chez Vitesco Technologies pour débloquer !

Invitez vos amis et votre communauté à ajouter des salaires de manière anonyme en moins de 60 secondes. Plus de données signifie de meilleures informations pour les chercheurs d'emploi comme vous et notre communauté !

💰 Tout voir Salaires

💪 Contribuer Votre salaire

Block logo
+MX$1.1M
Robinhood logo
+MX$1.69M
Stripe logo
+MX$380K
Datadog logo
+MX$665K
Verily logo
+MX$418K
Don't get lowballed

Contribuer
Quels sont les niveaux de carrière chez Vitesco Technologies?

Recevez les Salaires Vérifiés dans votre Boîte de Réception

S'abonner aux Manager Ingénierie Logiciel offres vérifiées.Vous recevrez le détail des éléments de rémunération par e-mail. En Savoir Plus

Ce site est protégé par reCAPTCHA et la Politique de Confidentialité et les Conditions d'Utilisation de Google s'appliquent.

FAQ

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Manager Ingénierie Logiciel chez Vitesco Technologies in Mexico s'élève à une rémunération totale annuelle de MXMX$55,622,504. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Vitesco Technologies pour le poste Manager Ingénierie Logiciel in Mexico est de MXMX$38,328,107.

Emplois à la une

    Aucun emploi à la une trouvé pour Vitesco Technologies

Entreprises similaires

  • DoorDash
  • Uber
  • Square
  • Databricks
  • Apple
  • Voir toutes les entreprises ➜

Autres ressources