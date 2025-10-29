Répertoire d'entreprises
Vitesco Technologies
Vitesco Technologies Technologue de l'Information (TI) Salaires

La rémunération totale moyenne Technologue de l'Information (TI) chez Vitesco Technologies va de HUF 7.43M à HUF 10.38M par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Vitesco Technologies. Dernière mise à jour : 10/29/2025

Rémunération totale moyenne

HUF 8.06M - HUF 9.76M
Hungary
Fourchette courante
Fourchette possible
HUF 7.43MHUF 8.06MHUF 9.76MHUF 10.38M
Fourchette courante
Fourchette possible

Block logo
+HUF 19.97M
Robinhood logo
+HUF 30.65M
Stripe logo
+HUF 6.89M
Datadog logo
+HUF 12.05M
Verily logo
+HUF 7.58M
Quels sont les niveaux de carrière chez Vitesco Technologies?

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Technologue de l'Information (TI) chez Vitesco Technologies s'élève à une rémunération totale annuelle de HUF 10,384,902. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Vitesco Technologies pour le poste Technologue de l'Information (TI) est de HUF 7,430,577.

