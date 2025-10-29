Vitesco Technologies Ingénieur Électrique Salaires

La rémunération totale moyenne Ingénieur Électrique in Canada chez Vitesco Technologies va de CA$71.5K à CA$99.9K par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Vitesco Technologies. Dernière mise à jour : 10/29/2025

Rémunération totale moyenne CA$77.5K - CA$93.9K Canada Fourchette courante Fourchette possible CA$71.5K CA$77.5K CA$93.9K CA$99.9K Fourchette courante Fourchette possible

Il nous faut seulement 3 de plus Ingénieur Électrique soumissions chez Vitesco Technologies pour débloquer ! Invitez vos amis et votre communauté à ajouter des salaires de manière anonyme en moins de 60 secondes. Plus de données signifie de meilleures informations pour les chercheurs d'emploi comme vous et notre communauté ! 💰 Tout voir Salaires 💪 Contribuer Votre salaire

+ CA$80.5K + CA$124K + CA$27.8K + CA$48.6K + CA$30.5K Don't get lowballed

Contribuer

Quel est le calendrier d'acquisition chez Vitesco Technologies ?

Recevez les Salaires Vérifiés dans votre Boîte de Réception S'abonner aux Ingénieur Électrique offres vérifiées . Vous recevrez le détail des éléments de rémunération par e-mail. En Savoir Plus → Saisissez Votre E-mail Saisissez Votre E-mail S'abonner Ce site est protégé par reCAPTCHA et la Politique de Confidentialité et les Conditions d'Utilisation de Google s'appliquent.