Vitesco Technologies
La rémunération totale moyenne Ingénieur Électrique in Canada chez Vitesco Technologies va de CA$71.5K à CA$99.9K par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Vitesco Technologies. Dernière mise à jour : 10/29/2025

Rémunération totale moyenne

CA$77.5K - CA$93.9K
Canada
Fourchette courante
Fourchette possible
CA$71.5KCA$77.5KCA$93.9KCA$99.9K
Fourchette courante
Fourchette possible

Quels sont les niveaux de carrière chez Vitesco Technologies?

FAQ

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Ingénieur Électrique chez Vitesco Technologies in Canada s'élève à une rémunération totale annuelle de CA$99,914. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Vitesco Technologies pour le poste Ingénieur Électrique in Canada est de CA$71,490.

