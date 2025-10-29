Répertoire d'entreprises
Vital Biosciences
Vous travaillez ici ? Revendiquez votre entreprise
    Levels FYI Logo
  • Salaires
  • Directeur de Cabinet

  • Tous les salaires Directeur de Cabinet

Vital Biosciences Directeur de Cabinet Salaires

La rémunération totale moyenne Directeur de Cabinet in Canada chez Vital Biosciences va de CA$102K à CA$148K par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Vital Biosciences. Dernière mise à jour : 10/29/2025

Rémunération totale moyenne

CA$116K - CA$134K
Canada
Fourchette courante
Fourchette possible
CA$102KCA$116KCA$134KCA$148K
Fourchette courante
Fourchette possible

Il nous faut seulement 3 de plus Directeur de Cabinet soumissions chez Vital Biosciences pour débloquer !

Invitez vos amis et votre communauté à ajouter des salaires de manière anonyme en moins de 60 secondes. Plus de données signifie de meilleures informations pour les chercheurs d'emploi comme vous et notre communauté !

💰 Tout voir Salaires

💪 Contribuer Votre salaire

Block logo
+CA$80.6K
Robinhood logo
+CA$124K
Stripe logo
+CA$27.8K
Datadog logo
+CA$48.6K
Verily logo
+CA$30.6K
Don't get lowballed

Contribuer
Quels sont les niveaux de carrière chez Vital Biosciences?

Recevez les Salaires Vérifiés dans votre Boîte de Réception

S'abonner aux Directeur de Cabinet offres vérifiées.Vous recevrez le détail des éléments de rémunération par e-mail. En Savoir Plus

Ce site est protégé par reCAPTCHA et la Politique de Confidentialité et les Conditions d'Utilisation de Google s'appliquent.

FAQ

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Directeur de Cabinet chez Vital Biosciences in Canada s'élève à une rémunération totale annuelle de CA$148,094. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Vital Biosciences pour le poste Directeur de Cabinet in Canada est de CA$102,048.

Emplois à la une

    Aucun emploi à la une trouvé pour Vital Biosciences

Entreprises similaires

  • Flipkart
  • SoFi
  • Amazon
  • Pinterest
  • PayPal
  • Voir toutes les entreprises ➜

Autres ressources