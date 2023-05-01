Répertoire d'entreprises
Visual Data Media Services
Visual Data Media Services Salaires

Le salaire de Visual Data Media Services va de $32,249 en rémunération totale par an pour un Ingénieur Logiciel dans le bas de la fourchette à $110,550 pour un Analyste de Données dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Visual Data Media Services. Dernière mise à jour : 9/16/2025

$160K

Analyste de Données
$111K
Opérations Marketing
$45.7K
Ventes
$79.6K

Ingénieur Logiciel
$32.2K
FAQ

Visual Data Media Servicesで報告されている最高給与の職種はAnalyste de Données at the Common Range Average levelで、年間総報酬は$110,550です。これには基本給与に加えて、株式報酬やボーナスも含まれます。
Visual Data Media Servicesで報告されている年間総報酬の中央値は$62,653です。

