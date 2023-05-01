Vistex Salaires

Le salaire de Vistex va de $81,332 en rémunération totale par an pour un Ingénieur Logiciel dans le bas de la fourchette à $157,182 pour un Chef de Projet dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Vistex . Dernière mise à jour : 11/19/2025