La rémunération totale moyenne Ressources Humaines in Ukraine chez Viseven va de UAH 463K à UAH 634K par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Viseven. Dernière mise à jour : 10/29/2025

Rémunération totale moyenne

UAH 502K - UAH 596K
Ukraine
Fourchette courante
Fourchette possible
UAH 463KUAH 502KUAH 596KUAH 634K
Fourchette courante
Fourchette possible

Block logo
+UAH 2.42M
Robinhood logo
+UAH 3.72M
Stripe logo
+UAH 836K
Datadog logo
+UAH 1.46M
Verily logo
+UAH 919K
Quels sont les niveaux de carrière chez Viseven?

FAQ

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Ressources Humaines chez Viseven in Ukraine s'élève à une rémunération totale annuelle de UAH 634,403. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Viseven pour le poste Ressources Humaines in Ukraine est de UAH 463,390.

