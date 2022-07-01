Répertoire d'entreprises
Virta Health
Virta Health Salaires

Le salaire médian de Virta Health est de $215,000 pour un Ingénieur Logiciel . Dernière mise à jour : 9/2/2025

$160K

Ingénieur Logiciel
Median $215K

Ingénieur Logiciel Backend

Calendrier d'acquisition

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Chez Virta Health, Attribution d'actions/capital sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans :

  • 25% s'acquiert dans le 1st-AN (25.00% annuel)

  • 25% s'acquiert dans le 2nd-AN (2.08% mensuel)

  • 25% s'acquiert dans le 3rd-AN (2.08% mensuel)

  • 25% s'acquiert dans le 4th-AN (2.08% mensuel)

FAQ

The highest paying role reported at Virta Health is Ingénieur Logiciel with a yearly total compensation of $215,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Virta Health is $215,000.

Autres ressources