Virta Health Salaires

Chez Virta Health, Attribution d'actions/capital sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans :

25 % s'acquiert dans le 1st - AN ( 25.00 % annuel )

25 % s'acquiert dans le 2nd - AN ( 2.08 % mensuel )

25 % s'acquiert dans le 3rd - AN ( 2.08 % mensuel )