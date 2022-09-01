Virginia Tech Salaires

Répertoire d'entreprises
Virginia Tech
Le salaire de Virginia Tech va de $33,150 en rémunération totale par an pour un Ingénieur Biomédical dans le bas de la fourchette à $91,540 pour un Ingénieur Matériaux dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Virginia Tech. Dernière mise à jour : 9/1/2025

Ingénieur Logiciel
Median $80K
Graduate Research Assistant
Median $34.6K
Scientifique des Données
Median $68.6K

Ingénieur Matériel
Median $42K
Ingénieur Biomédical
$33.2K
Ingénieur Chimique
$51K

Ingénieur de Recherche

Technologue de l'Information (TI)
$78K
Ingénieur Matériaux
$91.5K
Architecte Solutions
$75.4K
FAQ

Le poste le mieux rémunéré rapporté chez Virginia Tech est Ingénieur Matériaux at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $91,540. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Virginia Tech est de $68,640.

