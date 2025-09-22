Répertoire d'entreprises
Vinted
Vinted Ressources Humaines Salaires

La rémunération totale moyenne Ressources Humaines in Lithuania chez Vinted va de €41.7K à €59.3K par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Vinted. Dernière mise à jour : 9/22/2025

Rémunération totale moyenne

€47.4K - €56.2K
Lithuania
Fourchette courante
Fourchette possible
€41.7K€47.4K€56.2K€59.3K
Fourchette courante
Fourchette possible

€141K

Calendrier d'acquisition

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Chez Vinted, Attribution d'actions/capital sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans :

  • 25% s'acquiert dans le 1st-AN (25.00% annuel)

  • 25% s'acquiert dans le 2nd-AN (2.08% mensuel)

  • 25% s'acquiert dans le 3rd-AN (2.08% mensuel)

  • 25% s'acquiert dans le 4th-AN (2.08% mensuel)



FAQ

The highest paying salary package reported for a Ressources Humaines at Vinted in Lithuania sits at a yearly total compensation of €59,260. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Vinted for the Ressources Humaines role in Lithuania is €41,740.

Autres ressources