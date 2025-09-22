Répertoire d'entreprises
Vinted
Vinted Analyste de Données Salaires

La rémunération totale moyenne Analyste de Données in Germany chez Vinted va de €51.9K à €74.1K par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Vinted. Dernière mise à jour : 9/22/2025

Rémunération totale moyenne

€59.5K - €69.7K
Germany
Fourchette courante
Fourchette possible
€51.9K€59.5K€69.7K€74.1K
Fourchette courante
Fourchette possible

Calendrier d'acquisition

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Chez Vinted, Attribution d'actions/capital sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans :

  • 25% s'acquiert dans le 1st-AN (25.00% annuel)

  • 25% s'acquiert dans le 2nd-AN (2.08% mensuel)

  • 25% s'acquiert dans le 3rd-AN (2.08% mensuel)

  • 25% s'acquiert dans le 4th-AN (2.08% mensuel)



FAQ

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Analyste de Données chez Vinted in Germany s'élève à une rémunération totale annuelle de €74,117. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Vinted pour le poste Analyste de Données in Germany est de €51,946.

