Vinted
Vinted Salaires

Le salaire de Vinted va de $33,163 en rémunération totale par an pour un Recruteur dans le bas de la fourchette à $127,917 pour un Manager Ingénierie Logiciel dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Vinted. Dernière mise à jour : 10/9/2025

$160K

Ingénieur Logiciel
IC2 $49.6K
IC3 $79.6K

Ingénieur Logiciel Backend

Recruteur
Median $33.2K
Développement Commercial
$73.3K

Analyste de Données
$73.1K
Scientifique des Données
$90K
Ressources Humaines
$58.6K
Juridique
$110K
Opérations Marketing
$49.7K
Designer Produit
$70.1K
Chef de Produit
$99.5K
Manager Ingénierie Logiciel
$128K
Calendrier d'acquisition

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Chez Vinted, Attribution d'actions/capital sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans :

  • 25% s'acquiert dans le 1st-AN (25.00% annuel)

  • 25% s'acquiert dans le 2nd-AN (2.08% mensuel)

  • 25% s'acquiert dans le 3rd-AN (2.08% mensuel)

  • 25% s'acquiert dans le 4th-AN (2.08% mensuel)

FAQ

Le poste le mieux rémunéré rapporté chez Vinted est Manager Ingénierie Logiciel at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $127,917. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Vinted est de $73,173.

