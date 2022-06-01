Répertoire d'entreprises
VillageMD
VillageMD Salaires

Le salaire de VillageMD va de $77,385 en rémunération totale par an pour un Ressources Humaines dans le bas de la fourchette à $179,100 pour un Manager Ingénierie Logiciel dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de VillageMD. Dernière mise à jour : 10/9/2025

$160K

Ingénieur Logiciel
Median $150K
Analyste Business
$106K
Ressources Humaines
$77.4K

Opérations Marketing
$94.5K
Manager Ingénierie Logiciel
$179K
Chef de Programme Technique
$168K
FAQ

The highest paying role reported at VillageMD is Manager Ingénierie Logiciel at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $179,100. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at VillageMD is $127,763.

