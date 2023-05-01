Vicarious Surgical Salaires

Le salaire de Vicarious Surgical va de $91,017 en rémunération totale par an pour un Ingénieur Mécanique dans le bas de la fourchette à $147,735 pour un Ingénieur Logiciel dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Vicarious Surgical . Dernière mise à jour : 9/6/2025