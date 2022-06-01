Répertoire des entreprises
Vero
Vous travaillez ici ? Réclamer votre entreprise

Vero Salaires

La fourchette de salaires de Vero va de $91,295 en rémunération totale par an pour un Marketing au bas de l'échelle à $110,605 pour un Responsable des opérations commerciales au haut de l'échelle. Levels.fyi collecte des salaires anonymes et vérifiés d'employés actuels et anciens de Vero. Dernière mise à jour : 8/24/2025

$160K

Soyez payé, pas joué

Nous avons négocié des milliers d'offres et obtenons régulièrement des augmentations de 30k€+ (parfois 300k€+). Faites négocier votre salaire ou faites relire votre CV par les vrais experts - des recruteurs qui le font quotidiennement.

Responsable des opérations commerciales
$111K
Marketing
$91.3K
Responsable de design de produit
$105K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

67 18
67 18
Votre titre manque ?

Recherchez tous les salaires sur notre page de rémunération ou ajoutez votre salaire pour aider à débloquer la page.


FAQ

The highest paying role reported at Vero is Responsable des opérations commerciales at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $110,605. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Vero is $105,344.

Emplois en vedette

    Aucun emploi en vedette trouvé pour Vero

Entreprises connexes

  • Airbnb
  • Google
  • Facebook
  • Netflix
  • Uber
  • Voir toutes les entreprises ➜

Autres ressources