Verkada Manager Ingénierie Logiciel Salaires

La rémunération totale moyenne Manager Ingénierie Logiciel in United States chez Verkada va de $446K à $609K par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Verkada. Dernière mise à jour : 9/22/2025

Rémunération totale moyenne $478K - $578K United States Fourchette courante Fourchette possible $446K $478K $578K $609K Fourchette courante Fourchette possible

Calendrier d'acquisition Principal Alternatif 1 10 % AN 1 20 % AN 2 30 % AN 3 40 % AN 4 Type d'actions Options Chez Verkada, Options sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans : 10 % s'acquiert dans le 1st - AN ( 10.00 % annuel )

20 % s'acquiert dans le 2nd - AN ( 1.67 % mensuel )

30 % s'acquiert dans le 3rd - AN ( 2.50 % mensuel )

40 % s'acquiert dans le 4th - AN ( 3.33 % mensuel ) 15 % AN 1 25 % AN 2 30 % AN 3 30 % AN 4 Type d'actions Options Chez Verkada, Options sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans : 15 % s'acquiert dans le 1st - AN ( 15.00 % annuel )

25 % s'acquiert dans le 2nd - AN ( 2.08 % mensuel )

30 % s'acquiert dans le 3rd - AN ( 2.50 % mensuel )

30 % s'acquiert dans le 4th - AN ( 2.50 % mensuel )

Quel est le calendrier d'acquisition chez Verkada ?

