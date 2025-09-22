La rémunération Ventes in United States chez Verkada totalise $154K par year pour L2. Le package de rémunération médian in United States year totalise $120K. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Verkada. Dernière mise à jour : 9/22/2025
Nom du niveau
Total
Base
Actions
Prime
L2
$96.3K
$77.5K
$18.8K
$0
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
L5
$ --
$ --
$ --
$ --
Entreprise
Nom du Niveau
Années d'Expérience
Rémunération Totale
10%
AN 1
20%
AN 2
30%
AN 3
40%
AN 4
Chez Verkada, Options sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans :
10% s'acquiert dans le 1st-AN (10.00% annuel)
20% s'acquiert dans le 2nd-AN (1.67% mensuel)
30% s'acquiert dans le 3rd-AN (2.50% mensuel)
40% s'acquiert dans le 4th-AN (3.33% mensuel)
15%
AN 1
25%
AN 2
30%
AN 3
30%
AN 4
Chez Verkada, Options sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans :
15% s'acquiert dans le 1st-AN (15.00% annuel)
25% s'acquiert dans le 2nd-AN (2.08% mensuel)
30% s'acquiert dans le 3rd-AN (2.50% mensuel)
30% s'acquiert dans le 4th-AN (2.50% mensuel)